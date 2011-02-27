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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:14

flyman

Мені сказали треба замовляти. Прийшовши у відділення сказали, що гроші в касі є - можете забирати.
bravboy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:26

  bravboy написав:"Я можу для вас замовити. Найближча дата бронювання валюти не раніше ніж через 10 робочих днів, тобто з..."."Так як у вас зараз на рахунку *** немає даної суми, я не можу забронювати кошти зараз. Зверніться повторно в чат для бронювання готівки після того як гроші з депозиту перерахуються на картковий рахунок" Альфабанк

В чате пояснить, что для депозита последнюю неделю можно и не ждать. Пусть читают регламент.

  flyman написав:А ще 100к грн треба замовляти за тиждень. А 30к ні. Це жах просто

С чегой-та 30к нет? Формально, заказ требуется от 2к грн. Другой вопрос, что в конкретном отделении может повезти и нужная сумма в кассе уже есть (в моём, например, как правило, 50-100к гривнами бывает, но не всегда), но это Алла не гарантирует.
moveton
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