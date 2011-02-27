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bravboy написав:"Я можу для вас замовити. Найближча дата бронювання валюти не раніше ніж через 10 робочих днів, тобто з..."."Так як у вас зараз на рахунку *** немає даної суми, я не можу забронювати кошти зараз. Зверніться повторно в чат для бронювання готівки після того як гроші з депозиту перерахуються на картковий рахунок" Альфабанк
В чате пояснить, что для депозита последнюю неделю можно и не ждать. Пусть читают регламент.
flyman написав:А ще 100к грн треба замовляти за тиждень. А 30к ні. Це жах просто
С чегой-та 30к нет? Формально, заказ требуется от 2к грн. Другой вопрос, что в конкретном отделении может повезти и нужная сумма в кассе уже есть (в моём, например, как правило, 50-100к гривнами бывает, но не всегда), но это Алла не гарантирует.