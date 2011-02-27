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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:14

flyman

Мені сказали треба замовляти. Прийшовши у відділення сказали, що гроші в касі є - можете забирати.
bravboy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:26

  bravboy написав:"Я можу для вас замовити. Найближча дата бронювання валюти не раніше ніж через 10 робочих днів, тобто з..."."Так як у вас зараз на рахунку *** немає даної суми, я не можу забронювати кошти зараз. Зверніться повторно в чат для бронювання готівки після того як гроші з депозиту перерахуються на картковий рахунок" Альфабанк

В чате пояснить, что для депозита последнюю неделю можно и не ждать. Пусть читают регламент.

  flyman написав:А ще 100к грн треба замовляти за тиждень. А 30к ні. Це жах просто

С чегой-та 30к нет? Формально, заказ требуется от 2к грн. Другой вопрос, что в конкретном отделении может повезти и нужная сумма в кассе уже есть (в моём, например, как правило, 50-100к гривнами бывает, но не всегда), но это Алла не гарантирует.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:53

  greenozon написав:mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)

Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

FinTech написав:
  greenozon написав:mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)

Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?
С меня на днях не требовали, но грн был под депо, а дол открыли под депо, который оформляют. Под депо бесплатно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:21

  samvexler написав:укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к

в приваті краще ьув курс ніж укргаз, чи укргаз покращив свій?
а які зараз умови в ідеї?
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:57

Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:19

  FinTech написав:
  greenozon написав:mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)

Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?

хто встиг раніше - не платить, для новачків - буде із 5 листопада
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:32

  Zochan написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94 :)

Просто с понедельника начинают заканчиваться депозиты
Которые открывали 3 месяца тому назад ))
Evgeny
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