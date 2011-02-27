Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:14
flyman Мені сказали треба замовляти. Прийшовши у відділення сказали, що гроші в касі є - можете забирати.
bravboy
Повідомлень: 4
З нами з: 18.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:26
bravboy написав:
"Я можу для вас замовити. Найближча дата бронювання валюти не раніше ніж через 10 робочих днів, тобто з..."."Так як у вас зараз на рахунку *** немає даної суми, я не можу забронювати кошти зараз. Зверніться повторно в чат для бронювання готівки після того як гроші з депозиту перерахуються на картковий рахунок" Альфабанк
В чате пояснить, что для депозита последнюю неделю можно и не ждать. Пусть читают регламент.
flyman написав:
А ще 100к грн треба замовляти за тиждень. А 30к ні. Це жах просто
С чегой-та 30к нет? Формально,
заказ требуется от 2к грн
. Другой вопрос, что в конкретном отделении может повезти и нужная сумма в кассе уже есть (в моём, например, как правило, 50-100к гривнами бывает, но не всегда), но это Алла не гарантирует.
moveton
Повідомлень: 2501
З нами з: 23.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 241 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:53
greenozon написав: mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)
Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?
FinTech
Повідомлень: 9
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:38
FinTech написав: greenozon написав: mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)
Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?
С меня на днях не требовали, но грн был под депо, а дол открыли под депо, который оформляют. Под депо бесплатно.
Ромасик
Повідомлень: 5193
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 758 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:21
samvexler написав:
укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
в приваті краще ьув курс ніж укргаз, чи укргаз покращив свій?
а які зараз умови в ідеї?
R12
Повідомлень: 49
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Суб 22 жов, 2022 08:57
Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38493
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11866 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:19
FinTech написав: greenozon написав: mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)
Раньше можно было обойти.
Новое требование или просто упустили этот момент?
хто встиг раніше - не платить, для новачків - буде із 5 листопада
greenozon
Повідомлень: 14313
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:23
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек. Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94
Zochan
Повідомлень: 662
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:32
Zochan написав: Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек. Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94
Просто с понедельника начинают заканчиваться депозиты
Которые открывали 3 месяца тому назад ))
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38493
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11866 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:19
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек. Курс будет 37,44 за доллар.
%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке
Ромасик
Повідомлень: 5193
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 758 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
77
50184
5
25179
3
5943