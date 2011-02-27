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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 жов, 2022 16:29
Zochan написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94
Невчасно вони його підняли: по-перше долар пішов додолу,
а тут ще й Приват з 37,45 намалювався...
Конкуренція одначе... Нести за одним і тим же курсом в Аваль
і Аккорд - це ж просто смішно))
Ні, якщо комусь треба декілька мільйонів у валюту таким чином перегнати - питань нема - і Акорд згодиться,
а решта добре подумає...
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:58
Ромасик написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке
То Ви той, вирішили рознести по 100к в усі з самим дешевим курсом банки? Навіть стрьомні, з можливими проблемами на віддачу долярами ? Ну ви безстрашні.
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alex lem
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:21
alex lem А чому йому має бути страшно? Зараз валюти в банках як гуталіну у дядька кота Матроскіна. Проблем у жодному банку клуба, окрім Альфи, ми не бачимо. А по Альфі: я замовив $ у відділенні за 10 кал.днів, бо на гарячці відмовили, то я ще письмову вимогу по @ направив. Нач.від. обіцяла, що проблем не буде і належні суми в касі є.
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