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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:29

  Zochan написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94 :)
Невчасно вони його підняли: по-перше долар пішов додолу,
а тут ще й Приват з 37,45 намалювався...
Конкуренція одначе... Нести за одним і тим же курсом в Аваль
і Аккорд - це ж просто смішно))
Ні, якщо комусь треба декілька мільйонів у валюту таким чином перегнати - питань нема - і Акорд згодиться,
а решта добре подумає...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:39

  asti написав:
  Zochan написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
А так браво підняли, що перестали нести по 37.94 :)
Невчасно вони його підняли: по-перше долар пішов додолу,
а тут ще й Приват з 37,45 намалювався...
Конкуренція одначе... Нести за одним і тим же курсом в Аваль
і Аккорд - це ж просто смішно))
Ні, якщо комусь треба декілька мільйонів у валюту таким чином перегнати - питань нема - і Акорд згодиться,
а решта добре подумає...

Они играли на повышение, но что-то пошло не так :)
Для тех, кто не живет в миллионниках, Аккорд даже с 37.94 был в топ-10.
А так, конечно же, на сеичас курс 37.05-37.35 им больше импонировал бы.
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:58

  Ромасик написав:
Evgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке

То Ви той, вирішили рознести по 100к в усі з самим дешевим курсом банки? Навіть стрьомні, з можливими проблемами на віддачу долярами ? Ну ви безстрашні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:21

alex lem А чому йому має бути страшно? Зараз валюти в банках як гуталіну у дядька кота Матроскіна. Проблем у жодному банку клуба, окрім Альфи, ми не бачимо. А по Альфі: я замовив $ у відділенні за 10 кал.днів, бо на гарячці відмовили, то я ще письмову вимогу по @ направив. Нач.від. обіцяла, що проблем не буде і належні суми в касі є.
А якщо хтось наважиться не видати, то це чудова нагода цей банк "постригти". Я так на пені і штрафах на ФінІніціативі 5000 $ заробив, а міг би ще в рази більше, якби норми з-ну "Про захист прав споживачів" застосував. Після того в Ідеї відсудив 10т. грн, знову ж міг більше, якби апеляцію подав, бо ВСУ після надав правові висновки на мою користь по аналогічній справі. Головне - встигнути до ТА, що бува не завжди.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 07:55

Покищо зрада відміняється))

Коротше, наче, покищо все ок))

"Зберегли" і "старе" депо і нове додали))

Наприклад, в приваті так
От тут все розжовано>>>
https://privatbank.ua/depozit

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Ну, останнє речення - не поганий жарт👍 :mrgreen:
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  #<1 ... 219220221222
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