%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличкеEvgeny написав:Аккорд банк с понедельника курс опускает на 50 копеек.
Курс будет 37,44 за доллар.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 14:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке
Додано: Суб 22 жов, 2022 16:29
Невчасно вони його підняли: по-перше долар пішов додолу,
а тут ще й Приват з 37,45 намалювався...
Конкуренція одначе... Нести за одним і тим же курсом в Аваль
і Аккорд - це ж просто смішно))
Ні, якщо комусь треба декілька мільйонів у валюту таким чином перегнати - питань нема - і Акорд згодиться,
а решта добре подумає...
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:39
Они играли на повышение, но что-то пошло не так
Для тех, кто не живет в миллионниках, Аккорд даже с 37.94 был в топ-10.
А так, конечно же, на сеичас курс 37.05-37.35 им больше импонировал бы.
Додано: Суб 22 жов, 2022 18:58
То Ви той, вирішили рознести по 100к в усі з самим дешевим курсом банки? Навіть стрьомні, з можливими проблемами на віддачу долярами ? Ну ви безстрашні.
Додано: Суб 22 жов, 2022 21:21
alex lem А чому йому має бути страшно? Зараз валюти в банках як гуталіну у дядька кота Матроскіна. Проблем у жодному банку клуба, окрім Альфи, ми не бачимо. А по Альфі: я замовив $ у відділенні за 10 кал.днів, бо на гарячці відмовили, то я ще письмову вимогу по @ направив. Нач.від. обіцяла, що проблем не буде і належні суми в касі є.
А якщо хтось наважиться не видати, то це чудова нагода цей банк "постригти". Я так на пені і штрафах на ФінІніціативі 5000 $ заробив, а міг би ще в рази більше, якби норми з-ну "Про захист прав споживачів" застосував. Після того в Ідеї відсудив 10т. грн, знову ж міг більше, якби апеляцію подав, бо ВСУ після надав правові висновки на мою користь по аналогічній справі. Головне - встигнути до ТА, що бува не завжди.
Додано: Нед 23 жов, 2022 07:55
Покищо зрада відміняється))
Коротше, наче, покищо все ок))
"Зберегли" і "старе" депо і нове додали))
Наприклад, в приваті так
От тут все розжовано>>>
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Ну, останнє речення - не поганий жарт👍
Додано: Нед 23 жов, 2022 10:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
[/quote]
То Ви той, вирішили рознести по 100к в усі з самим дешевим курсом банки? Навіть стрьомні, з можливими проблемами на віддачу долярами ? Ну ви безстрашні.[/quote]
Саме так
Хто не ризикує, той шампусік не п'є
Подивимось, чия стратегія ефективніша?
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:15
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Лобісти з привата та ощада таки проштовхнули через НБУ свої хотелки щодо залучення шарової гривневої маси. Навіщо платити відсотки по депозитах, якщо можна задарма використати такі "валютні" вклади населення? А конвертаційні депозити оформляються все більше, та стають не вигідними банкам
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:35
Додано: Нед 23 жов, 2022 13:16
Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет
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