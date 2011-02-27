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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:41

  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


Дополнение:
Кредо 10.10 с 36,94
Кредо до 10.10 с 36,9343 на 36,94
Аккорд 26.09 с 36,9343
УкрЭксим с 37,3 на 37,5
УкрГаз 10.10 вроде с 36,9343
Прокредит 16.10 с 36,9343
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:33

  otshelnick1 написав:
  Успіх написав:Ми віримо, що завдяки цьому вкладу нам вдасться зробити життя хоч трохи спокійнішим."🤭

Ну, останнє речення - не поганий жарт

Лобісти з привата та ощада таки проштовхнули через НБУ свої хотелки щодо залучення шарової гривневої маси. Навіщо платити відсотки по депозитах, якщо можна задарма використати такі "валютні" вклади населення? А конвертаційні депозити оформляються все більше, та стають не вигідними банкам

Чим не вигідні, якщо заробляють своє на комісіях?
flyman
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  #<1 ... 220221222223
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