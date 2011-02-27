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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:41

  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


Дополнение:
Кредо 10.10 с 36,94
Кредо до 10.10 с 36,9343 на 36,94
Аккорд 26.09 с 36,9343
УкрЭксим с 37,3 на 37,5
УкрГаз 10.10 вроде с 36,9343
Прокредит 16.10 с 36,9343
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:33

  otshelnick1 написав:
  Успіх написав:Ми віримо, що завдяки цьому вкладу нам вдасться зробити життя хоч трохи спокійнішим."🤭

Ну, останнє речення - не поганий жарт

Лобісти з привата та ощада таки проштовхнули через НБУ свої хотелки щодо залучення шарової гривневої маси. Навіщо платити відсотки по депозитах, якщо можна задарма використати такі "валютні" вклади населення? А конвертаційні депозити оформляються все більше, та стають не вигідними банкам

Чим не вигідні, якщо заробляють своє на комісіях?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:09

flyman не вигідні у порівнянні з нововведеними депо
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:24

  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


спасибо)
По доллару наверное не так актуально, а вот по евро - то что нужно :wink:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:49

  otshelnick1 написав:flyman не вигідні у порівнянні з нововведеними депо

якщо курс буде фіксований, то таки так, а якщо підніматься, то не все так однозначно.

Якщо закладено у бюджет 2023 і НБУ теж заявляв, що у 2023 буде середній 42, а на кінець 50, то рано чи пізно підніме.

Та й в НБУ рано чи пізно резерви закінчаться, якщо він тільки розпродає валюту без відкупу.

А кому даватимуть комбанки дешеву гривню в кредит? Мінфіну чи тому ж НБУ?
Якийсь перпетум мобіле виходить з тою гривнею.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:51

  Ромасик написав:
alex lem написав:
  Ромасик написав:%€£ им, а не 37,44. Они что себя кото-приматом возомнили? Я еще даже до 6 места в списке не добрался, а 37,44 где-то в середине табличке

То Ви той, вирішили рознести по 100к в усі з самим дешевим курсом банки? Навіть стрьомні, з можливими проблемами на віддачу долярами ? Ну ви безстрашні.

Саме так
Хто не ризикує, той шампусік не п'є
Подивимось, чия стратегія ефективніша?
Є ще шанс що банка лопне і виплачуватиме фонд.
да, по курсу буде збиток, зато грошенята будуть на 100% підтверджені
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28

  Diman написав:,Є ще шанс що банка лопне і виплачуватиме фонд.
да, по курсу буде збиток, зато грошенята будуть на 100% підтверджені

Кредитвест банк не приймає квітанціі з Фонду для підтвердження
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28

  Diman написав:зато грошенята будуть на 100% підтверджені

Таке "підтвердження" згодиться хіба для іншої гівнобанки, тому не тіште себе.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Судя по новому акционному депо, где возвращают валюту гривной, курс доллара не поменяется в течении ближайших 6 месяцев.

Кто-то оформил уже?

П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение? 😁🤗
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:42

  Andrey2512 написав:Судя по новому акционному депо, где возвращают валюту гривной, курс доллара не поменяется в течении ближайших 6 месяцев.

Кто-то оформил уже?

П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение? 😁🤗

Нормально
Investor_K
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