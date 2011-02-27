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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:45
Andrey2512 написав:
П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение?
Овгз 18,5% за год, может даже 20% найдется. Посчитайте сами.
Апд: проверил у Алки есть 19% 2-летние
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:53
Diman написав:зато грошенята будуть на 100% підтверджені
Взагалі не бентежить, тим паче треба 400к, за які банк має натягнути ще до фонду.
Але в будь-якому випадку якщо акція нечуваної щедрості продовжиться, то протягом наступних 3 міс прийдеться познайомитися з фінмоном.
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