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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:45
Andrey2512 написав:
П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение?
Овгз 18,5% за год, может даже 20% найдется. Посчитайте сами.
Апд: проверил у Алки есть 19% 2-летние
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:53
Diman написав:зато грошенята будуть на 100% підтверджені
Взагалі не бентежить, тим паче треба 400к, за які банк має натягнути ще до фонду.
Але в будь-якому випадку якщо акція нечуваної щедрості продовжиться, то протягом наступних 3 міс прийдеться познайомитися з фінмоном.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:19
Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.
--Банк---объем рефинанса -- изменение за месяц
АТ "Укрексімбанк" 21366796 110
АБ "УКРГАЗБАНК" 15201472 1004270
АТ "АЛЬФА-БАНК" 7809379 -1186456
АТ "ПУМБ" 5688563 7978
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4042611 -7707
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2809881 -499953
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 2136223 0
Акціонерний банк "Південний" 1999824 -22
ПАТ "МТБ БАНК" 1990000 -200000
АТ "КІБ" 1799985 -1398973
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1437076 27
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 1160000 0
АТ "РВС БАНК" 1004149 -949795
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800119 -195793
АТ "БАНК 3/4" 747000 -140000
ПАТ "БАНК ВОСТОК" 650006 -49993
АТ "МІБ" 620002 3
АТ "ТАСКОМБАНК" 500000 -700000
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494981 30004
АТ "МетаБанк" 418000 -60000
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 340168 -25049
АТ АКБ "Львів" 339079 -3460
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 323999 -25998
АТ "АП БАНК" 224998 1
АТ "МОТОР-БАНК" 206857 121
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168759 -134926
АТ "Полтава-банк" 139996 0
АТ "СКАЙ БАНК" 134976 -672549
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 119958 1
Полікомбанк 20000 -10000
АТ "Ощадбанк" 0 0
АТ "Райффайзен Банк" 0 0
АТ "АЛЬТБАНК" 0 0
АТ КБ "ПриватБанк" 0 0
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 0 0
АТ "КРЕДОБАНК" 0 0
АТ "ОКСІ БАНК" 0 0
АТ "А - БАНК" 0 0
АТ "БАНК "ГРАНТ" 0 0
АТ "БТА БАНК" 0 0
АТ "АСВІО БАНК" 0 0
АТ "УКРСИББАНК" 0 0
АТ "Ідея Банк" 0 0
АТ "КОМІНВЕСТБАНК" 0 0
АТ "ПРАВЕКС БАНК" 0 0
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 0 0
АТ "ЮНЕКС БАНК" 0 0
АТ "АЙБОКС БАНК" 0 0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 0 0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 0 0
АТ "АБ "РАДАБАНК" 0 -99995
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 0 0
АТ "ІНГ Банк Україна" 0 0
АТ "ОТП БАНК" 0 0
АТ "СІТІБАНК" 0 0
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" 0 0
АТ "БАНК ФОРВАРД" 0 0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 0 0
АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 0 0
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 0 0
АТ "КБ "ГЛОБУС" 0 -674401
АТ "ЄПБ" 0 0
АТ "Дойче Банк ДБУ" 0 0
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 0 0
АТ "БАНК СІЧ" 0 -3217458
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 0 0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 0 -794989
АТ "БАНК "ПОРТАЛ" 0 0
УСЬОГО 74694856 -10005003
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Evgeny
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:30
Evgeny написав:
АТ "БАНК СІЧ" 0 -3217458
Це як розуміти?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:33
Evgeny написав:
Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.
Зачем здесь эти невнятные простыни ?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:43
mustbe написав: Evgeny написав:
Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.
Зачем здесь эти невнятные простыни ?
тем более на 1 сентября, когда уже ноябрь на носу )
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Додано: Пон 24 жов, 2022 07:56
Evgeny написав:
АБ "УКРГАЗБАНК" 152014721004270
Це що? Кількість молекул на планеті Земля?
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Investor_K
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:12
Investor_K написав: Evgeny написав:
АБ "УКРГАЗБАНК" 152014721004270
Це що? Кількість молекул на планеті Земля?
сразу видно кто школу прогуливал
18 грам воды это 600 000 000 000 000 000 000 000 молекул
1 моль — це кількість речовини, що містить 6.02214076×10^23 (число Авогадро) структурних елементів. Структурними елементами можуть бути атоми, молекули, іони, електрони або інші частинки чи певні групи частинок.
Це значення було підібрано таким чином, щоб маса отриманого числа частинок (молекул або атомів, що залежить від природи частинок речовини) у грамах була рівна середній масі частинки у а. о. м. Так, 1 моль води має масу 18.015 грам
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nekefer
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:40
nekefer написав: Investor_K написав: Evgeny написав:
АБ "УКРГАЗБАНК" 152014721004270
Це що? Кількість молекул на планеті Земля?
сразу видно кто школу прогуливал
18 грам воды это 600 000 000 000 000 000 000 000 молекул
1 моль — це кількість речовини, що містить 6.02214076×10^23 (число Авогадро) структурних елементів. Структурними елементами можуть бути атоми, молекули, іони, електрони або інші частинки чи певні групи частинок.
Це значення було підібрано таким чином, щоб маса отриманого числа частинок (молекул або атомів, що залежить від природи частинок речовини) у грамах була рівна середній масі частинки у а. о. м. Так, 1 моль води має масу 18.015 грам
Терпеть не могу, когда щеголяют умными словами. Это просто квинтэссенция декларативного горлобесия…
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Investor_K
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:55
Evgeny написав:
Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.
--Банк---объем рефинанса -- изменение за месяц
в яких одиницях друга колонка
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greenozon
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