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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:31
Укргаз по євро платить 0,01% (в таблиці зараз 0,5)
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Чорний Ворон
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Додано: Пон 24 жов, 2022 10:56
Кто-то забрал уже кэш с депозита?
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Economist
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:07
Economist написав:
Кто-то забрал уже кэш с депозита?
у кого-то уже прошло 3 месяца? еще 2-3 дня мин
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cohan
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