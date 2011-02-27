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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Andrey2512 написав:П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение?

Овгз 18,5% за год, может даже 20% найдется. Посчитайте сами.

Апд: проверил у Алки есть 19% 2-летние
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Diman написав:зато грошенята будуть на 100% підтверджені

Взагалі не бентежить, тим паче треба 400к, за які банк має натягнути ще до фонду.

Але в будь-якому випадку якщо акція нечуваної щедрості продовжиться, то протягом наступних 3 міс прийдеться познайомитися з фінмоном.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:31

Укргаз по євро платить 0,01% (в таблиці зараз 0,5)
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:56

Кто-то забрал уже кэш с депозита?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:07

  Economist написав:Кто-то забрал уже кэш с депозита?

у кого-то уже прошло 3 месяца? еще 2-3 дня мин
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Прокредит при оформлении показывает курс 37,00. После проведения платежа приходит возврат и курс становится 36,9343.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:31

  Andrey2512 написав:в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )

дожились...
забрать банальнейшую сумму (аж!) в районе $1350 по окончанию депо - СОБЫТИЕ!!! :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:33

Дополнение к табличке

УкрКапитал - свой курс - 37,5 - нигде не отображается, узнать можно только в ОБ/ГЛ
(открытый депо 27.09 + уточнение сегодня на ГЛ)

комис:
1% (min 500 грн)
с 07.10 (инфо на сайте банка + ГЛ)
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:34

Аккорд - заказывать не надо по окончанию 50+, есть в наличии.
Игорь Алексеевич
 
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