Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:53
Ромасик написав: Andrey2512 написав:
П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение?
Овгз 18,5% за год, может даже 20% найдется. Посчитайте сами.
Апд: проверил у Алки есть 19% 2-летние
є 20% дохідність - ICU, Wotan
наприклад
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:57
С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
asti
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:14
mustbe написав:
Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет
Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?
Evgeny
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:36
Evgeny написав: mustbe написав:
Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет
Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?
Вроде же есть
https://mustbe.ml/tables/club100k?eur
FinTech
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:39
FinTech написав: Evgeny написав: mustbe написав:
Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет
Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?
Вроде же есть
https://mustbe.ml/tables/club100k?eur
Да, из долларовой таблички - смотрим лог изменений по доллару.
Из евровой - по евро
mustbe
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:48
mustbe написав:
Да, из долларовой таблички - смотрим лог изменений по доллару.
Из евровой - по евро
Спасибо
Evgeny
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:06
asti написав:С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
Зебра клянется, что будет 55
Ромасик
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08
Andrey2512 написав:в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )
А столик в ресторане?
Ромасик
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:27
Andrey2512 написав:
в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )
В Укргазе сказали, что в кассе надо заказывать "сегодня на завтра". И ножками приходить и заказывать. В телефонном режиме - нет.
Как вы за неделю ДО оформили заявку?
vkladchiik
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