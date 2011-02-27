RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 223224225226>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:53

  Ромасик написав:
Andrey2512 написав:П.с. У меня знакомой, которая поступает на магистратуру в Киеве, предложили скидку 20% за обучение, если заплатит наперед. Стоит заплатить сразу за все 2 года? Как вам такое вложение?

Овгз 18,5% за год, может даже 20% найдется. Посчитайте сами.

Апд: проверил у Алки есть 19% 2-летние


є 20% дохідність - ICU, Wotan

наприклад

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14331
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:32

  mustbe написав:
  Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.

А можно фотку ? Слабо верится.

Зображення
Danik
 
Повідомлень: 486
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:57

С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
asti
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:14

  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38497
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11867 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:36

  Evgeny написав:
  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?


Вроде же есть https://mustbe.ml/tables/club100k?eur
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:39

  FinTech написав:
  Evgeny написав:
  mustbe написав:Добавил просмотр изменений курса по конкретному банку.
Для этого нужно кликнуть по названию банка.
Не то чтобы сильно нужно, но хай будет


Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?


Вроде же есть https://mustbe.ml/tables/club100k?eur

Да, из долларовой таблички - смотрим лог изменений по доллару.
Из евровой - по евро
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:48

  mustbe написав:
  FinTech написав:
  Evgeny написав:
Не думали по евро сделать аналогичную табличку ?


Вроде же есть https://mustbe.ml/tables/club100k?eur

Да, из долларовой таблички - смотрим лог изменений по доллару.
Из евровой - по евро

Спасибо
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38497
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11867 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
Зебра клянется, что будет 55
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Andrey2512 написав:в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )
А столик в ресторане?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:27

  Andrey2512 написав:в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )


В Укргазе сказали, что в кассе надо заказывать "сегодня на завтра". И ножками приходить и заказывать. В телефонном режиме - нет.

Как вы за неделю ДО оформили заявку?
vkladchiik
 
Повідомлень: 385
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 223224225226>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, otshelnick1 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50362
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3602)
24.10.2022 19:52
Укргазбанк (638)
24.10.2022 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.