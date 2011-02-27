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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:29
Ромасик написав:
asti написав:С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
Зебра клянется, что будет 55
...но на уточняющий вопрос 'когда?' молчит))
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:37
vkladchiik написав: Andrey2512 написав:
в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )
В Укргазе сказали, что в кассе надо заказывать "сегодня на завтра". И ножками приходить и заказывать. В телефонном режиме - нет.
Как вы за неделю ДО оформили заявку?
одному крутильщику выдают по 500$ раз в десять дней и то при условии что он у них каждый раз купит страховку за 600 грн
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:41
vkladchiik написав:
Как вы за неделю ДО оформили заявку?
Молча. Вот какой ответ вы ждёте? Заберу - расскажу.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:51
Курсы никто не снизил за последнее время ?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:53
Andrey2512 написав:
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Молча. ,.
круто,
а у нас для заказа нужно назвать дату на которую деньги нужны
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