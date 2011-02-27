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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:29

  Ромасик написав:
asti написав:С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
Зебра клянется, что будет 55
...но на уточняющий вопрос 'когда?' молчит)) :) :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  Ромасик написав:Зебра клянется, что будет 55
...но на уточняющий вопрос 'когда?' молчит)) :) :)

Уже уточнил 24.02.2023
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:37

  vkladchiik написав:
  Andrey2512 написав:в пятницу иду забирать, уже заказал валюту в кассе Газбанка )


В Укргазе сказали, что в кассе надо заказывать "сегодня на завтра". И ножками приходить и заказывать. В телефонном режиме - нет.

Как вы за неделю ДО оформили заявку?

одному крутильщику выдают по 500$ раз в десять дней и то при условии что он у них каждый раз купит страховку за 600 грн :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:Как вы за неделю ДО оформили заявку?


Молча. Вот какой ответ вы ждёте? Заберу - расскажу.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:51

Курсы никто не снизил за последнее время ?
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:53

  Andrey2512 написав:,
Молча. ,.

круто,
а у нас для заказа нужно назвать дату на которую деньги нужны :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:07

  J написав:
  Andrey2512 написав:,
Молча. ,.

круто,
а у нас для заказа нужно назвать дату на которую деньги нужны :)
ага, и свою фамилию. :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:36

Укргазбанк.
Позвонила сотрудница отделения и спросила о планах на заканчивающийся депозит в долларах. Сказал, что забираю. Сотрудница пригласила в отделение в день окончания депозита.
Депозит финиширует через несколько дней.
В Багдаде все спокойно )
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  TDK написав:В Багдаде все спокойно )

Она просто знает, что вы вернетесь, но попиздже. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:01

  TDK написав:Укргазбанк.
Позвонила сотрудница отделения и спросила о планах на заканчивающийся депозит в долларах. Сказал, что забираю. Сотрудница пригласила в отделение в день окончания депозита.
Депозит финиширует через несколько дней.
В Багдаде все спокойно )

Ви депо відкривали у відділенні чи онлайн?
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