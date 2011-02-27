TDK С - сервис.
Я сам позвонил и всё решил по телефону
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:22
тоже сегодня набирал на горячку укргаза - сказали что нужно лично подходить в отделение за 10 дней до окончания депо и заказывать валюту... По телефону отказались принимать заказ(( Такі справи - то ли оператор колл центра тупит, то ли реально такая фигня
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:26
Да чего вы паритесь с этой валютой в Укргазе особенно? Сегодня там можно было сдать утром по 40,40 - самый высокий курс на рынке!
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