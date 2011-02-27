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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:15

TDK С - сервис.

Я сам позвонил и всё решил по телефону :)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:22

  Andrey2512 написав:TDK С - сервис.

Я сам позвонил и всё решил по телефону :)



тоже сегодня набирал на горячку укргаза - сказали что нужно лично подходить в отделение за 10 дней до окончания депо и заказывать валюту... По телефону отказались принимать заказ(( Такі справи - то ли оператор колл центра тупит, то ли реально такая фигня :x
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:26

Да чего вы паритесь с этой валютой в Укргазе особенно? Сегодня там можно было сдать утром по 40,40 - самый высокий курс на рынке!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Стоит ли ещё на 3 месяца влазит в эти депо?) Или сейчас уже рисковано?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:42

  Andrey2512 написав:Стоит ли ещё на 3 месяца влазит в эти депо?) Или сейчас уже рисковано?

Раз утихли даже вопли: "В банках не дурачки сидят, чтобы такую валюту отдавать", то точно беспредельно рисковано :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 01:05

  TDK написав:Укргазбанк.
Позвонила сотрудница отделения и спросила о планах на заканчивающийся депозит в долларах. Сказал, что забираю. Сотрудница пригласила в отделение в день окончания депозита.
Депозит финиширует через несколько дней.
В Багдаде все спокойно )

Правда она не сказала, зачем)))
Стопка гривен сходу или согласно темпам приноса...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 06:27

  Andrey2512 написав:Стоит ли ещё на 3 месяца влазит в эти депо?) Или сейчас уже рисковано?
Рискованно, только риск, скорее всего, состоит в том, что сдавать полученный доллар будете дешевле чем покупали
на депо!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:01

Только было 33, смотрю, уже 34 стало. А кто добавился в клубе?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:06

Полтава, вроде
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:08

Искатель киньте ссиль на табл.
звоню на гарячку райфа - девочка в воздухе переобулась, сначала сказала 37,95 , а через минуту - ой - уже 37,45. Отчетливо вижу, вся ета обстановка на зрение дает. :-)
Goodman
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