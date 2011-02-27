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Goodman написав:Искатель киньте ссиль на табл. звоню на гарячку райфа - девочка в воздухе переобулась, сначала сказала 37,95 , а через минуту - ой - уже 37,45. Отчетливо вижу, вся ета обстановка на зрение дает.
З абанку кілька дзвінків за день. Крайній під час повітряної тривоги. Працівники місяцю. Беру слухавку. Правильно мої данні називають. Питання,,А чого ви пролонгацію валютного депозиту виключили,, Ну мабуть 0.1 проценту річних на 1300 долярів не гроші.Це за 2 місяці було 18 центів, а за три аж 27 буде. Тай депо конвертаційний. Валюту сказали прийти в відділення за день замовити. ,,Залишать в касі,, Подивимося як буде. Мабуть треба трохи раніше.
TDK написав:Укргазбанк. Позвонила сотрудница отделения и спросила о планах на заканчивающийся депозит в долларах. Сказал, что забираю. Сотрудница пригласила в отделение в день окончания депозита. Депозит финиширует через несколько дней. В Багдаде все спокойно )