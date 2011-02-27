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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 226227228229>
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:09

  Goodman написав:Искатель киньте ссиль на табл.
звоню на гарячку райфа - девочка в воздухе переобулась, сначала сказала 37,95 , а через минуту - ой - уже 37,45. Отчетливо вижу, вся ета обстановка на зрение дает. :-)

Какую ссылку, вот эту?
https://mustbe.ml/tables/club100k
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:16

Искатель Дякую
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:23

Кристал банк можно вычёркивать.

По Евро лупанули 36,93
По доллару 37,44

И это ещё плюс комиссия 0,8%

Развернулся и ушел
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:40

З абанку кілька дзвінків за день. Крайній під час повітряної тривоги. Працівники місяцю. Беру слухавку. Правильно мої данні називають. Питання,,А чого ви пролонгацію валютного депозиту виключили,, :) Ну мабуть 0.1 проценту річних на 1300 долярів не гроші.Це за 2 місяці було 18 центів, а за три аж 27 буде. Тай депо конвертаційний. Валюту сказали прийти в відділення за день замовити. ,,Залишать в касі,, Подивимося як буде. Мабуть треба трохи раніше.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Райф в приложении светит доллар по 37,45
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:58

  Maxwe11 написав:
  TDK написав:Укргазбанк.
Позвонила сотрудница отделения и спросила о планах на заканчивающийся депозит в долларах. Сказал, что забираю. Сотрудница пригласила в отделение в день окончания депозита.
Депозит финиширует через несколько дней.
В Багдаде все спокойно )

Ви депо відкривали у відділенні чи онлайн?


У відділенні
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:08

  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?

Слушна пропозиція
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:24

  asti написав:
  Ромасик написав:
asti написав:С такими темпами как бы в убыток не скатиться с этими конверт-депо тем кто на гривню свою менял, а не на сданный доллар! Уже и по 40 проблематично в провинции сдать))
Зебра клянется, что будет 55
...но на уточняющий вопрос 'когда?' молчит)) :) :)

в лютому 2023, ви неуважні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:28

  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36
Примат
 
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