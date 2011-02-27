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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:29

  Примат написав:
  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36

Это про какой банк?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:31

  Investor_K написав:
  Примат написав:
  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36

Это про какой банк?


я лично задавал конкретно вопрос Укргазбанку, но ответа в чате о том, куда в таком случае обращаться, не получил.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:39

Примат так в укргазе депозиты еще не закончились
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:02

КредитВест

Внёс 99400, на депозит 2700 евро
Курс 36,81
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:06

  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


дождемся 36,65 и продадим онлайн на прокорм
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:06

  Evgeny написав:КредитВест

Внёс 99400, на депозит 2700 евро
Курс 36,81

Сколько банков Вы освоили ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:21

РВС банк поймал звезду

Доллары 37,75 +2%
Евро 37,26 +2%

Итого
Доллары- 38,50
Евро - 38,00
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:24

Оце так поворот!©)))

  Примат написав:
  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36

Як так? :mrgreen:
Тут же більшість вірила і вірить у "рожевих поні"?! :mrgreen: >>> що отримають свої долярчики>>>швидко побіжать за ріг до найближчої обмінки(це, якщо курс у банку буде поганенький на купівлю тих же долярчиків)>>>швидко здадуть пА40>>>і знову повернуться у банк, щоб відкрити знову депо пА37,45 :mrgreen:
Ай, молодці!© :mrgreen:

Хмммммм...🤔 і то ще, тільки початок ☝️
А що буде через місяць, коли МАСОВО люди будуть стукати у двері банку, щоб забрати свої долярчики? :mrgreen:
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