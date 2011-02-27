RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 227228229230>
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:29

  Примат написав:
  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36

Это про какой банк?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7991
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:31

  Investor_K написав:
  Примат написав:
  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


злые языки говорят, что в отделениях банка никто не дает наличку с депозита, даже заказы на выдачу не принимают, только безналичный обмен по 36

Это про какой банк?


я лично задавал конкретно вопрос Укргазбанку, но ответа в чате о том, куда в таком случае обращаться, не получил.
Примат
 
Повідомлень: 208
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:39

Примат так в укргазе депозиты еще не закончились
Ascetic
 
Повідомлень: 195
З нами з: 27.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:02

КредитВест

Внёс 99400, на депозит 2700 евро
Курс 36,81
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38501
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11867 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:06

  nekefer написав:пора делать опрос что планируете делать с получаемой валютой? обменяете по 40 и снова купите по 37,45? или под матрац?


дождемся 36,65 и продадим онлайн на прокорм
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:06

  Evgeny написав:КредитВест

Внёс 99400, на депозит 2700 евро
Курс 36,81

Сколько банков Вы освоили ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7991
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:21

РВС банк поймал звезду

Доллары 37,75 +2%
Евро 37,26 +2%

Итого
Доллары- 38,50
Евро - 38,00
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38501
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11867 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 13:28

  Ascetic написав:Примат так в укргазе депозиты еще не закончились


Человек такое писал в чате Укргазбанка

Зображення
Примат
 
Повідомлень: 208
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:03

  Примат написав:
  Ascetic написав:Примат так в укргазе депозиты еще не закончились


Человек такое писал в чате Укргазбанка

Зображення

Тут доречно вставити віршик Долярчика-Успіха із дописом: #яжказав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29742
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:16

  Примат написав:
  Ascetic написав:Примат так в укргазе депозиты еще не закончились


Человек такое писал в чате Укргазбанка

Зображення

нагнетают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Evgeny і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50414
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (696)
25.10.2022 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.