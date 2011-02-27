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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 жов, 2022 14:17
Отдадут.
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Investor_K
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:20
Укргаз принимает доллары по 40
Курс на улице Киев
40,00 / 40,07
1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо
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Evgeny
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:21
flyman написав: #яжказав
Хто казав? Що газмяс пристойний банк?
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Ромасик
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:31
Evgeny написав:
Укргаз принимает доллары по 40
Курс на улице Киев
40,00 / 40,07
1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо
вы не поняли сути проблемы, а именно, в случае отсутствия наличных долларов в кассе отделения банка, вам их не выдадут, и вы не сможете их сдать хоть в банке, хоть в переходе, и не важно по 40 или 41.
Вам предложат сделать безналичный обмен, но это будет по курсу НБУ, сколько там, 37?
Если я не прав, то поправьте меня
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Примат
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:44
Примат написав: Evgeny написав:
Укргаз принимает доллары по 40
Курс на улице Киев
40,00 / 40,07
1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо
вы не поняли сути проблемы, а именно, в случае отсутствия наличных долларов в кассе отделения банка, вам их не выдадут, и вы не сможете их сдать хоть в банке, хоть в переходе, и не важно по 40 или 41.
Вам предложат сделать безналичный обмен, но это будет по курсу НБУ, сколько там, 37?
Если я не прав, то поправьте меня
Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.
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citramon
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:44
Зайшов в ОТП запитав чи треба замовляти, відповіли що на вашу суму просто приходьте в касу з паспортом, перевірю на тиждні(закінчується 27.10)
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gonzo
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:47
Ромасик написав:
flyman написав: #яжказав
Хто казав? Що газмяс пристойний банк?
самый гнилой банк в вопросе заказа налички. Никакой процедуры нет
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citramon
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:49
Сегодня получил в ОТП первый депозит.
ОТП не был бы ОТП если бы менеджер в пятницу мне не начал впаривать очередную дичь что деньги должны ещё сутки полежать для открытия виртуального счета.
Я ничего не понял, но когда я начал менеджера дресировать по выпискам по тарифным планам, она сдалась. И сказала приходить в день окончания.
Мерзкий и тупой маркетинг. Впечатление противное.
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Evgeny
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:56
citramon написав:
Если я не прав, то поправьте меня
Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.[/quote]
а потом его "посадят"
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Примат
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:59
Примат написав: citramon написав:
Если я не прав, то поправьте меня
Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.
а потом его "посадят"
[/quote]
Если переживаете за кассира, то можете взять с собой 1 доллар наличный,
1.сдать его в кассу по коммерческому курсу, а потом снять его со счета.
2. операции из пункта 1 повторять, пока не достигнете желаемого результата
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citramon
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