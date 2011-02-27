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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Отдадут.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:20

Укргаз принимает доллары по 40

Курс на улице Киев
40,00 / 40,07

1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав: #яжказав

Хто казав? Що газмяс пристойний банк?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:31

  Evgeny написав:Укргаз принимает доллары по 40

Курс на улице Киев
40,00 / 40,07

1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо


вы не поняли сути проблемы, а именно, в случае отсутствия наличных долларов в кассе отделения банка, вам их не выдадут, и вы не сможете их сдать хоть в банке, хоть в переходе, и не важно по 40 или 41.
Вам предложат сделать безналичный обмен, но это будет по курсу НБУ, сколько там, 37?

Если я не прав, то поправьте меня
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:44

  Примат написав:
  Evgeny написав:Укргаз принимает доллары по 40

Курс на улице Киев
40,00 / 40,07

1350 долларов на 7 копеек получается потеря аж 94 грн.
Я бы вообще опять закинул на депо


вы не поняли сути проблемы, а именно, в случае отсутствия наличных долларов в кассе отделения банка, вам их не выдадут, и вы не сможете их сдать хоть в банке, хоть в переходе, и не важно по 40 или 41.
Вам предложат сделать безналичный обмен, но это будет по курсу НБУ, сколько там, 37?

Если я не прав, то поправьте меня

Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зайшов в ОТП запитав чи треба замовляти, відповіли що на вашу суму просто приходьте в касу з паспортом, перевірю на тиждні(закінчується 27.10)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:47

  Ромасик написав:
flyman написав: #яжказав

Хто казав? Що газмяс пристойний банк?

самый гнилой банк в вопросе заказа налички. Никакой процедуры нет
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:49

Сегодня получил в ОТП первый депозит.
ОТП не был бы ОТП если бы менеджер в пятницу мне не начал впаривать очередную дичь что деньги должны ещё сутки полежать для открытия виртуального счета.
Я ничего не понял, но когда я начал менеджера дресировать по выпискам по тарифным планам, она сдалась. И сказала приходить в день окончания.
Мерзкий и тупой маркетинг. Впечатление противное.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:56

  citramon написав:Если я не прав, то поправьте меня

Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.[/quote]
а потом его "посадят" :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:59

  Примат написав:
  citramon написав:Если я не прав, то поправьте меня

Вначале кассир сделает операцию покупки долларов у клиента, а потом операцию выдачи этих же долларов.

а потом его "посадят" :mrgreen:[/quote]
Если переживаете за кассира, то можете взять с собой 1 доллар наличный,
1.сдать его в кассу по коммерческому курсу, а потом снять его со счета.
2. операции из пункта 1 повторять, пока не достигнете желаемого результата
citramon
 
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