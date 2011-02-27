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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:41

Evgeny зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
alex lem
 
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З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:58

  alex lem написав:Evgeny зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,


Я сегодня купил в Авале 37,44
Маржа 2,50 на 1 долларе вполне нормально .
Evgeny
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