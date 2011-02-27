|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 жов, 2022 15:41
Evgeny
зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43
бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 15:58
alex lem написав:Evgeny
зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43
бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
Я сегодня купил в Авале 37,44
Маржа 2,50 на 1 долларе вполне нормально .
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38503
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3711 раз.
- Подякували: 11867 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20
Evgeny написав: alex lem написав:Evgeny
зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43
бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
Я сегодня купил в Авале 37,44
Маржа 2,50 на 1 долларе вполне нормально .
Завидую... я на той неделе успел скупиться там по 37,95, как и в Пивденном, правда только на половину суммы))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3034
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:26
alex lem написав:
Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43
бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
Ну так завтра вы, возможно, и по 40 не сдадите, а может быть и не только завтра. Вам же банки скидку делают 50 копеек - пользуйтесь моментом. Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3034
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:40
asti написав: Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
Не совсем так, овгз дает 5% за 3 мес, депо - около 10%, которые танут глазах. Вот и надо считать.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5229
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:44
Ромасик написав:
asti написав: Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
Не совсем так, овгз дает 5% за 3 мес, депо - около 10%, которые танут глазах. Вот и надо считать.
Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3034
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|50420
|
|
|5
|25202
|
|
|3
|5975
|
|