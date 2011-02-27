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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:41

Evgeny зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:58

  alex lem написав:Evgeny зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,


Я сегодня купил в Авале 37,44
Маржа 2,50 на 1 долларе вполне нормально .
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20

  Evgeny написав:
  alex lem написав:Evgeny зранку тырнет писав в Укргазу курс покупки 40,2. Думаю, ладно спробую погратися в каруселі здам долярчики та занесу в Райф. Приперся через все місто. На вулиці табло з курсами виключене. Касир перед мордою табличку поставила технічна перерва. Я одна в мене обід. Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
Я сегодня купил в Авале 37,44
Маржа 2,50 на 1 долларе вполне нормально .
Завидую... я на той неделе успел скупиться там по 37,95, как и в Пивденном, правда только на половину суммы)) :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:26

  alex lem написав:Роззирнувся а курс прийома то вже рівно 40. Плюнув та поїхав додому... Такі собі невдачні каруселі.
В вікнах обмінок в моєму мухосранську покупка 40 і продаж 43 :mrgreen: бачив і 39.5 на 43.
По 40 най лежать під грушею. ,,Такая корова нужна самому,,
Ну так завтра вы, возможно, и по 40 не сдадите, а может быть и не только завтра. Вам же банки скидку делают 50 копеек - пользуйтесь моментом. Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав: Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))


Не совсем так, овгз дает 5% за 3 мес, депо - около 10%, которые танут глазах. Вот и надо считать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:44

  Ромасик написав:
asti написав: Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
Не совсем так, овгз дает 5% за 3 мес, депо - около 10%, которые танут глазах. Вот и надо считать.
Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
asti
 
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