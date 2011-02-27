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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн. :(
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Не достаточно. Факт.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:29

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн. :(
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз. :(
Ну так бахают вон с 10 числа и чё? Я 7 числа сдавал доллар по 40,92, а сегодня по 40,25... где логика?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн. :(
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз. :(
Ну так бахают вон с 10 числа и чё? Я 7 числа сдавал доллар по 40,92, а сегодня по 40,25... где логика?!
Бахи уже не те.
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:58

Mustbe

Внесите пожалуйста изменения по Кристал и РВС банкам.

Я сегодня бестолку прокатился к ним
Evgeny
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