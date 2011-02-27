|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:21
asti написав:
Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн.
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5922
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:29
Не достаточно. Факт.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7992
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:29
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн.
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз.
Ну так бахают вон с 10 числа и чё? Я 7 числа сдавал доллар по 40,92, а сегодня по 40,25... где логика?!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:55
asti написав: Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Чего это он вверх пойдет? Весь октябрь вон сползаем))
Разве что зерновой коридор перекроют))
Достаточно нескольких серьёзных БАХ... от рашистов по инфрастр. и курс может за сутки поднятся на 1-3 грн.
Да и вал. резервы наши с каждым мес. идут вниз.
Ну так бахают вон с 10 числа и чё? Я 7 числа сдавал доллар по 40,92, а сегодня по 40,25... где логика?!
Бахи уже не те.
Вся надежда на премию Долярчика.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5238
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:58
Mustbe
Внесите пожалуйста изменения по Кристал и РВС банкам.
Я сегодня бестолку прокатился к ним
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38505
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3711 раз.
- Подякували: 11870 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:36
Evgeny написав:
Асти, смотреть надо на маржу
На прошлой неделе доллары по 40,50 можно было сдавать.
Маржа та же самая
Долари конвертдолара забрать ПА37 сшас, здавать ПА55 в февралю, потом пасчітать маржу.
Не забуть в декларацію вписать і налох заплатить
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29748
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:38
asti написав: Evgeny написав:
Асти, смотреть надо на маржу
На прошлой неделе доллары по 40,50 можно было сдавать.
Маржа та же самая
Да надо было бумаги брать, а не играться с этими курсами... 40,50; 40,20 какая разница? Основной вал девальвации в этом году как минимум уже пройден))
з Па36.6 на Па42 офкурс це 14% девала, не основний, но существенний
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29748
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:39
flyman написав:
Не забуть в декларацію вписать і налох заплатить
Какой налог? У физиков доход от курсовой разницы налогом не облагается. А юрики на общей системе такой депо не оформят.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:41
Evgeny написав:
Mustbe
Внесите пожалуйста изменения по Кристал и РВС банкам.
Я сегодня бестолку прокатился к ним
В мене пропозиція ще добавити колонки із обратним курсом USD->UAH для обміну конверт депо через касу і через ІБ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29748
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:48
flyman написав: Evgeny написав:
Mustbe
Внесите пожалуйста изменения по Кристал и РВС банкам.
Я сегодня бестолку прокатился к ним
В мене пропозиція ще добавити колонки із обратним курсом USD->UAH для обміну конверт депо через касу і через ІБ.
Станом на 24 лют 2023
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5238
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|50422
|
|
|5
|25202
|
|
|3
|5975
|
|