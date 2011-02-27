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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:49
asti написав:
Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
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Maxwe11
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:00
Maxwe11 написав: asti написав:
Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
Так а я з чим думаєте його зустрічав..?
Більше ніж 50%...було))
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asti
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