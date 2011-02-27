RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:49

  asti написав:Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))

Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
Maxwe11
 
Повідомлень: 39
З нами з: 04.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:00

  Maxwe11 написав:
  asti написав:Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
Так а я з чим думаєте його зустрічав..?
Більше ніж 50%...було))
asti
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:43

А есть уже списки банок, которые отдают доллар и тех, где нужны танцы с бубнами с сомнительной перспективой?
Сам в первую волну вложился, скоро окончание. Сейчас закончился грн депо и думаю, что далее - в соцдоллар или, не морочить себе голову и взять овгз по 20 процентов...
la9
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 02.07.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:10

  flyman написав:В мене пропозиція ще добавити колонки із обратним курсом USD->UAH для обміну конверт депо через касу і через ІБ.

Да, не помешало бы, но большого смысла не вижу.
В соседней обменке наверняка будет более выгодный курс
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6512
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:В соседней обменке наверняка будет более выгодный курс


Это рядом с АТБ или напротив Сильпо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:22

  citramon написав:Если переживаете за кассира, то можете взять с собой 1 доллар наличный,
1.сдать его в кассу по коммерческому курсу, а потом снять его со счета.
2. операции из пункта 1 повторять, пока не достигнете желаемого результата

вариант :mrgreen:
Примат
 
Повідомлень: 211
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50472
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5982
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5241)
26.10.2022 09:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.