Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
asti написав:Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
asti написав:Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.
Так а я з чим думаєте його зустрічав..? Більше ніж 50%...було))
А есть уже списки банок, которые отдают доллар и тех, где нужны танцы с бубнами с сомнительной перспективой? Сам в первую волну вложился, скоро окончание. Сейчас закончился грн депо и думаю, что далее - в соцдоллар или, не морочить себе голову и взять овгз по 20 процентов...
citramon написав:Если переживаете за кассира, то можете взять с собой 1 доллар наличный, 1.сдать его в кассу по коммерческому курсу, а потом снять его со счета. 2. операции из пункта 1 повторять, пока не достигнете желаемого результата
asti написав:Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Якби ви зустріли 24 лютого з ОВДП на руках...просіли би мінімум на третину.