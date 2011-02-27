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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:43
Investor_K написав:
Комради. Сьогодні у Кийові бакс прицмають вже по 39,6.
Це в Сільпо чи в АТБ ?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:50
J написав:
Це в Сільпо чи в АТБ ?
не важно - Житомир Кашалот
час 10,17 - 39,90
час 10,38 - 39,80 і стоїть значок донизу
така наразі тенденція/волни чорного моря .
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:21
Investor_K написав:
Комради. Сьогодні у Кийові бакс прицмають вже по 39,6. Чи є ще сенс гратися у конвертаційну карусель?
От коли будуть приймати по 37,6 тоді не буде сенсу, а поки є!
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asti
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:23
asti написав: Investor_K написав:
Комради. Сьогодні у Кийові бакс прицмають вже по 39,6. Чи є ще сенс гратися у конвертаційну карусель?
От коли будуть приймати по 37,6 тоді не буде сенсу, а поки є!
Його при 38,5 уже не буде. І то, купуючи по 37.
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Ромасик
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