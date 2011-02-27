Це в Сільпо чи в АТБ ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:43
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:21
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:25
la9 Сделал заказ в Укргазе Сумская обл.перезвонили пролангацию отменили, но долары и не ждите, не будет можете забрать гривной по нашему курсу покупки.
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:42
Сегодня ещё не понедельник.
Давайте радоваться или унывать именно в понедельник
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:51
Сейчас даже не знаешь где лучше держать валюту или дома или в банке. Дом Бах.... и ищи их в поле... В банке как показало время с февраля более спокойней.
Поэтому был курс не плохой в начале по программе и многие воспользовались дом - обменка - банк, уже не плохо. Далее я уверен многие и не собирались их забирать, а собирались переложить далее на дело ещё мин. на 3мес.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:03
Успіх Знову вискакуєте як Марко з конопель? ,,От бачте, от бачте. А я ж казав.,, І віршик ваш уже читали. Треба подати на конкурс талантів. Може виграєте дирку від бублика. Краще порахуйте скільки ви процентів в абанку за півроку заробите. Два депо(на вас і жінку) -два рази по 54 центи? Хвінансовий геній. Подивимося як тоді ломбард вам віддасть долярами чи папіром. Хто раніше став, того й тапки.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:46
asti Дивно йти в ОВ ОВДП коли % нижче офіційної інфляції. Було б на 10% більше, то був би привід ризикнути.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:51
#яжказав!!!)))
Ну, щонайменше - напрямок моїх думок був правильний ще 2міс тому
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