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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:57

  Дюрі-бачі написав:asti Дивно йти в ОВ ОВДП коли % нижче офіційної інфляції. Було б на 10% більше, то був би привід ризикнути.


Знаєте, як заробити вище інфляції?
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TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:58

  Investor_K написав:Комради. Сьогодні у Кийові бакс прицмають вже по 39,6. Чи є ще сенс гратися у конвертаційну карусель?


Все залежить від вашого сприйняття ризику. У скільки відсотків дохідності річних ви оцінюєте ризик тримання валюти в банку на строковому вкладі під час війни, яку росія не хоче програвати? Рахуйте річний відсоток, діліть на чотири. Якщо отримана цифра менша ніж поточна різниця курсу, за яким ви зараз продаєте готівковий долар, і курсу, за яким купуєте зараз безготівкий долар, то немає сенсу. Якщо вище, то продовжуйте гратися.
vkladchiik
 
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