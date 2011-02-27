Знаєте, як заробити вище інфляції?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:57
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:58
Все залежить від вашого сприйняття ризику. У скільки відсотків дохідності річних ви оцінюєте ризик тримання валюти в банку на строковому вкладі під час війни, яку росія не хоче програвати? Рахуйте річний відсоток, діліть на чотири. Якщо отримана цифра менша ніж поточна різниця курсу, за яким ви зараз продаєте готівковий долар, і курсу, за яким купуєте зараз безготівкий долар, то немає сенсу. Якщо вище, то продовжуйте гратися.
Додано: Сер 26 жов, 2022 13:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Десь тижні два-три назад хотів покласти ~1000$, нічого особливого, майже ідеальні не зношені купюри, але з маленькими печатками на звороті Не шановний Укргазбанк послав мене під три чорти, в АБанку прийняли норм.
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