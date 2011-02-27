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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:57
Дюрі-бачі написав:asti
Дивно йти в ОВ ОВДП коли % нижче офіційної інфляції. Було б на 10% більше, то був би привід ризикнути.
Знаєте, як заробити вище інфляції?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:58
Investor_K написав:
Комради. Сьогодні у Кийові бакс прицмають вже по 39,6. Чи є ще сенс гратися у конвертаційну карусель?
Все залежить від вашого сприйняття ризику. У скільки відсотків дохідності річних ви оцінюєте ризик тримання валюти в банку на строковому вкладі під час війни, яку росія не хоче програвати? Рахуйте річний відсоток, діліть на чотири. Якщо отримана цифра менша ніж поточна різниця курсу, за яким ви зараз продаєте готівковий долар, і курсу, за яким купуєте зараз безготівкий долар, то немає сенсу. Якщо вище, то продовжуйте гратися.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:40
Десь тижні два-три назад хотів покласти ~1000$, нічого особливого, майже ідеальні не зношені купюри, але з маленькими печатками на звороті
Не шановний Укргазбанк послав мене під три чорти, в АБанку прийняли норм.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:32
asti написав: Ромасик написав:
asti написав: Как по мне, то даже гривну заработать на ровном месте очень даже неплохо))
Не совсем так, овгз дает 5% за 3 мес, депо - около 10%, которые танут глазах. Вот и надо считать.
Вот и я уже жалею, что вместо того чтобы купить ОВГЗ на сумму погашения мне их же связался с этими депозитами... Но есть люди, которые верны доллару и которых никакими процентами ни в какие ОВГЗ не заманишь - это я писал о них))
Ви вкладалися в овдп при курсі 29, а вийшли при 38, так?..
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23
Не зовсім так, вкладався при 25, а виходив при 40,5... Якось так))
Папери були в мене 3 роки дохідність 15% річних таким чином якщо конвертуватися на депо по 37,5 якраз виходжу в 0...
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asti
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:29
asti написав:
Не зовсім так, вкладався при 25, а виходив при 40,5... Якось так))
Папери були в мене 3 роки дохідність 15% річних таким чином якщо конвертуватися на депо по 37,5 якраз виходжу в 0...
в долгую вложения в грн выигрывают у чистой покупки баксов. Взять хоть 5 лет, хоть 10, хоть 20
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nekefer
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:58
nekefer написав: asti написав:
Не зовсім так, вкладався при 25, а виходив при 40,5... Якось так))
Папери були в мене 3 роки дохідність 15% річних таким чином якщо конвертуватися на депо по 37,5 якраз виходжу в 0...
в долгую вложения в грн выигрывают у чистой покупки баксов. Взять хоть 5 лет, хоть 10, хоть 20
А Вы сколько еще лет прожить планируете?
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:03
Investor_K написав: nekefer написав: asti написав:
Не зовсім так, вкладався при 25, а виходив при 40,5... Якось так))
Папери були в мене 3 роки дохідність 15% річних таким чином якщо конвертуватися на депо по 37,5 якраз виходжу в 0...
в долгую вложения в грн выигрывают у чистой покупки баксов. Взять хоть 5 лет, хоть 10, хоть 20
А Вы сколько еще лет прожить планируете?
до біблійського віку
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flyman
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:15
nekefer написав:
в долгую вложения в грн выигрывают у чистой покупки баксов. Взять хоть 5 лет, хоть 10, хоть 20
Та хоч всі 26. По моїм прикидкам 1 грн могла би дорости до 74, якщо орієнтуватись на високі ставки, а 1 долар до 7,4. Але (7,4*40)/1,7=174.
На певних відрізках 5-8 років можна було з грн добре виграти, але в цілому програшна стратегія.
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Ой+
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:35
Прокредит евро продал сегодня по 37 с комиссией вышло 37,30
Знал бы не ложил по такому курсу ((
Вчера они на 60 копеек дешевле продавали
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Evgeny
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