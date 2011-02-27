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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 18:37
Evgeny написав:
Прокредит евро продал сегодня по 37 с комиссией вышло 37,30
Знал бы не ложил по такому курсу ((
Вчера они на 60 копеек дешевле продавали
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:29
Investor_K написав:
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
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nekefer
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:32
Я тоже немного в евро вложился. Когда он был на дне. А в ноябре надо подумать.
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:27
nekefer написав: Investor_K написав:
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
С утра не было такого роста. Он пошёл после обеда.
НБУ вечером установил на завтра следующие курсы.
Доллар 36,56
Евро 36,64
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Evgeny
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:32
Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
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Evgeny
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