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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:37

  Evgeny написав:Прокредит евро продал сегодня по 37 с комиссией вышло 37,30
Знал бы не ложил по такому курсу ((

Вчера они на 60 копеек дешевле продавали

Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:29

  Investor_K написав:Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?

сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я тоже немного в евро вложился. Когда он был на дне. А в ноябре надо подумать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:27

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?

сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару



С утра не было такого роста. Он пошёл после обеда.

НБУ вечером установил на завтра следующие курсы.
Доллар 36,56
Евро 36,64
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:32

Внесите исправление в таблицу.

РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:57

Поклав в Укргазбанк по 36.9
ytaras
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57

  Evgeny написав:Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.

Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:18

  mustbe написав:
  Evgeny написав:Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.

Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.


  Evgeny написав:РВС банк поймал звезду

Доллары 37,75 +2%
Евро 37,26 +2%

Итого
Доллары- 38,50
Евро - 38,00
FinTech
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