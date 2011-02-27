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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 жов, 2022 18:37
Evgeny написав:
Прокредит евро продал сегодня по 37 с комиссией вышло 37,30
Знал бы не ложил по такому курсу ((
Вчера они на 60 копеек дешевле продавали
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:29
Investor_K написав:
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
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nekefer
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:32
Я тоже немного в евро вложился. Когда он был на дне. А в ноябре надо подумать.
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:27
nekefer написав: Investor_K написав:
Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
С утра не было такого роста. Он пошёл после обеда.
НБУ вечером установил на завтра следующие курсы.
Доллар 36,56
Евро 36,64
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Evgeny
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:32
Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
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Evgeny
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:57
Поклав в Укргазбанк по 36.9
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ytaras
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
Evgeny написав:
Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.
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mustbe
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:18
mustbe написав: Evgeny написав:
Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.
стр.229
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:21
Evgeny написав:
РВС банк поймал звезду
Доллары 37,75 +2%
Евро 37,26 +2%
Итого
Доллары- 38,50
Евро - 38,00
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:20
viewtopic.php?p=5490085#p5490085
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022
18:26
mustbe написав: Успіх написав:Та потерпіть ще місць(а краще - два!) - і буде і ваааааам, і - нааааааам, і - пополам!)))))))))
От, знаю, що не можна зловтішатись(та й і сам я в цьому клубі) - але от тут така атмосфера панує, що так і хочеться потім сказати - "Ну я ж гАвАрілЬЬЬ!"©
😁😁😁
А давайте сначала дождёмся этого "потим", а потом и будем "яжеговорить" ?
Или вы готовы озвучить прогнозы на ближайшее время ? Не расплывчатые а конкретные ?
А то кроме завуалированных предостережений ниачём в духе "думайте" - ничего особо не слышно от вас
root написав: mustbe написав:
А то кроме завуалированных предостережений ниачём в духе "думайте" - ничего особо не слышно от вас
Ну люди в нас такі, хлібом не корми а зраду дай порозганяти. Нічого тут не поробиш
))
Ніо-нічо, пацики)) - ще трошки))) Скоро почуєте фразу - "Ну що, з'їли?!"
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:38
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Успіх написав:Ніхто не розводить "соплі" - а, навпаки, каже що ГОТОВИЙ НАПЕРЕД до різного роду перебігу подій, навідміну від половини тутешніх)) - які свято вірять(покищо) в "рожевих поні"!)))
І, я ГОТОВИЙ буду тут вибачитись перед усіма зразу ж після Нового року(2023го) і з'їсти віртуального капелюха, якщо до кінця цього року не буде ЖОДНИХ проблем з видачею готівкового долара з конвертаційного депо у будь-якому банку!!!
Але жодних/найменших проблем!!!
В іншому випадку, я тут буду теж жорстко зловтішатись над тими, хто зараз агресивно реагує на мої дописи!
То що - домовились?!
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