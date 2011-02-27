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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:37

  Evgeny написав:Прокредит евро продал сегодня по 37 с комиссией вышло 37,30
Знал бы не ложил по такому курсу ((

Вчера они на 60 копеек дешевле продавали

Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:29

  Investor_K написав:Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?

сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я тоже немного в евро вложился. Когда он был на дне. А в ноябре надо подумать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:27

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Наверное, сегодня курс НБУ по евро резко вверх?

сейчас евро/дол сильно растет на форексе, а НБУ фиксирует гривну к доллару



С утра не было такого роста. Он пошёл после обеда.

НБУ вечером установил на завтра следующие курсы.
Доллар 36,56
Евро 36,64
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:32

Внесите исправление в таблицу.

РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:57

Поклав в Укргазбанк по 36.9
ytaras
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57

  Evgeny написав:Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.

Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:18

  mustbe написав:
  Evgeny написав:Внесите исправление в таблицу.
РВС банк комиссия за конвертацию аж 2%, и это впридачу к конским курсам.

Сформулируйте внятно условия, как минимум: курсUSD, курсEUR, комис за обмен.


стр.229
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:21
  Evgeny написав:РВС банк поймал звезду

Доллары 37,75 +2%
Евро 37,26 +2%

Итого
Доллары- 38,50
Евро - 38,00
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:20

#яжказав!!!)))

viewtopic.php?p=5490085#p5490085
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:26
  mustbe написав:
  Успіх написав:Та потерпіть ще місць(а краще - два!) - і буде і ваааааам, і - нааааааам, і - пополам!)))))))))

От, знаю, що не можна зловтішатись(та й і сам я в цьому клубі) - але от тут така атмосфера панує, що так і хочеться потім сказати - "Ну я ж гАвАрілЬЬЬ!"©😁😁😁

А давайте сначала дождёмся этого "потим", а потом и будем "яжеговорить" ?
Или вы готовы озвучить прогнозы на ближайшее время ? Не расплывчатые а конкретные ?
А то кроме завуалированных предостережений ниачём в духе "думайте" - ничего особо не слышно от вас
  root написав:
  mustbe написав:А то кроме завуалированных предостережений ниачём в духе "думайте" - ничего особо не слышно от вас


Ну люди в нас такі, хлібом не корми а зраду дай порозганяти. Нічого тут не поробиш :)))

Ніо-нічо, пацики)) - ще трошки))) Скоро почуєте фразу - "Ну що, з'їли?!" :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:38

Я свої слова назад НЕ беру! Всі мої слова - й далі в силі!

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
  Успіх написав:Ніхто не розводить "соплі" - а, навпаки, каже що ГОТОВИЙ НАПЕРЕД до різного роду перебігу подій, навідміну від половини тутешніх)) - які свято вірять(покищо) в "рожевих поні"!)))
І, я ГОТОВИЙ буду тут вибачитись перед усіма зразу ж після Нового року(2023го) і з'їсти віртуального капелюха, якщо до кінця цього року не буде ЖОДНИХ проблем з видачею готівкового долара з конвертаційного депо у будь-якому банку!!!
Але жодних/найменших проблем!!!
В іншому випадку, я тут буду теж жорстко зловтішатись над тими, хто зараз агресивно реагує на мої дописи!
То що - домовились?!
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