...мало справжніх мужиків, які можуть сміливо визнати, що вони були не праві/помилялись!
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Как в Пумб откыть депо? У меня при оформлении отображает только зачисление с долларовой карты.
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:31
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:35
Успіх
мені не віддали $ депо в Приваті
у звязку з тим що не було світла і відділення не працювало
визнаю був не правий та помилявся
вважаю ваш прогноз цілком справдившимся
та пропоную переходити до наступних прогнозів
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