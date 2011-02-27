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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Как жаль, что на форуме

...мало справжніх мужиків, які можуть сміливо визнати, що вони були не праві/помилялись!
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как в Пумб откыть депо? У меня при оформлении отображает только зачисление с долларовой карты.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:31

  Danik написав:Как в Пумб откыть депо? У меня при оформлении отображает только зачисление с долларовой карты.

обновить приложение
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:35

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мені не віддали $ депо в Приваті
у звязку з тим що не було світла і відділення не працювало

визнаю був не правий та помилявся
вважаю ваш прогноз цілком справдившимся
та пропоную переходити до наступних прогнозів
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