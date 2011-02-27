...мало справжніх мужиків, які можуть сміливо визнати, що вони були не праві/помилялись!
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Как в Пумб откыть депо? У меня при оформлении отображает только зачисление с долларовой карты.
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:31
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:35
Успіх
мені не віддали $ депо в Приваті
у звязку з тим що не було світла і відділення не працювало
визнаю був не правий та помилявся
вважаю ваш прогноз цілком справдившимся
та пропоную переходити до наступних прогнозів
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
del
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:25
ну как будет - так и будет) Скажу лично за себя - предполагал что будут такие качели с отдачей - поэтому не парюсь.... На крайняк свифтом на другой банк кину либо евро на карту укр банка, а в европе уже обналичат или на бинанс - есть схемки.
Нафига об этом каждый день упоминать?
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:27
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:53
В двох банках у які телефонував я + в одному який зателефонував мені, в яких розміщено 12 вкладів моєї сім'ї які завершуються в найближчі 5 днів усі три підтвердили можливість отримання вкладу валютою в день закінчення вкладу або наступного робочого дня (частина вкладів закінчується у суботу та неділю). При цьому оскільки члени моєї сім'ї зараз територіально знаходяться у трьох різних регіонах України - усі три банки підтвердили можливість забрати вклади у відповідному місті (один банк при цьому оговорив умову, що сьогодні завтра треба написати заяву про переведення депозитних рахунків у відповідне місто). Отже особисто я поки приводів до паніки не бачу взагалі. Все буде Україна!
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:05
Красава
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:13
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
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