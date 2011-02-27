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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:23
Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
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Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:27
Alien написав:
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду?
Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
Річних скільки виходить після конвертації рахували?
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BIGor
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1
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:43
BIGor написав:
Річних скільки виходить після конвертації рахували?
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
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J
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54
J написав:
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
Почему 4, если был 1?
Это на количество кварталов в году не умножается.
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moveton
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