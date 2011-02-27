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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 236237238239>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:23

  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.

Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:27

  Alien написав:
  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.

Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми

Річних скільки виходить після конвертації рахували?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:43

  BIGor написав:Річних скільки виходить після конвертації рахували?

частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54

  J написав:частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых

Почему 4, если был 1? :shock: Это на количество кварталов в году не умножается.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:24

  BIGor написав:
  Alien написав:
  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.

Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми

Річних скільки виходить після конвертації рахували?

24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:34

  moveton написав:
  J написав:частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых

Почему 4, если был 1? :shock: Это на количество кварталов в году не умножается.

чтобы заработать 1% за 3 месяца ставка должна быть 4% годовых
чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:44

  J написав:
  moveton написав:
  J написав:частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых

Почему 4, если был 1? :shock: Это на количество кварталов в году не умножается.

чтобы заработать 1% за 3 месяца ставка должна быть 4% годовых
чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых

А якщо допокласти ще трохи своїх, розбовтати бадягу.
Щоб вивести з ФОПа 2куя, треба докинути в схему один куй готівкою, і залишатися при своїх.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 жов, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:45

Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.[/quote]
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми[/quote]
Річних скільки виходить після конвертації рахували?[/quote]
24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html[/quote]
Все так, лишилося пересічному громадянину десь взяти 48 000 $ :roll:
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:52

  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Тут проблема в другом может быть: не смогут сдать валюту даже по 37, и те, кто, как я, покупал в основном на свою гривню, а не на сданный бакс окажутся в убытке))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:02

  J написав:чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых

Ни в коем случае. Тут важный момент зависит ли сумма выручки в следующем месяце от суммы в предыдущем. Допустим, я айтишник и мне зарубежный работодатель условно платит 1000$ в месяц. За три месяца я по такой схеме теряю 1% с 3000$, а за год в 4 раза больше: уже с 12000$, но всё тот же 1%. Если купи-продай, который всю выручку обратно вкладывает в товар (хотя и не очень понятно зачем такому экспортёру покупать доллары), тогда потери будут нарастать, но всё таки не складыванием: капитал будет таять с коэффициентом примерно 1.01 в степени количества кварталов. А если бы оно складывалось, то это бы значило, что через 25 лет выручка закончится и дальше уйдёт в минус.
moveton
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