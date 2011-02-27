Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:23
Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду? В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:27
Alien написав: Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду?
В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
Річних скільки виходить після конвертації рахували?
BIGor
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1
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:43
BIGor написав:
Річних скільки виходить після конвертації рахували?
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
J
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54
J написав:
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
Почему 4, если был 1?
Это на количество кварталов в году не умножается.
moveton
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:24
BIGor написав: Alien написав: Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду?
В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми
Річних скільки виходить після конвертації рахували?
24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html
flyman
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:34
moveton написав: J написав:
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
Почему 4, если был 1?
Это на количество кварталов в году не умножается.
чтобы заработать 1% за 3 месяца ставка должна быть 4% годовых
чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых
J
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:44
J написав: moveton написав: J написав:
частный предприниматель продал свою валютную выручку по курсу НБУ,
и полученную гривну вложил в конверт депо по курсу НБУ + 1%
это где-то минус 4% годовых
Почему 4, если был 1?
Это на количество кварталов в году не умножается.
чтобы заработать 1% за 3 месяца ставка должна быть 4% годовых
чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых
А якщо допокласти ще трохи своїх, розбовтати бадягу.
Щоб вивести з ФОПа 2куя, треба докинути в схему один куй готівкою, і залишатися при своїх.
Востаннє редагувалось
flyman
в Чет 27 жов, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:45
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.[/quote]
Вибачте а де ж ви тут бачите піраміду?
В піраміді якраз перші отримують гроші за рахунок коштів тих хто прийшов пізніше. Мені завжди здавалось що банки працюють трохи за іншої схеми[/quote]
Річних скільки виходить після конвертації рахували?[/quote]
24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html
[/quote]
Все так, лишилося пересічному громадянину десь взяти 48 000 $
SergIN
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:52
Dobrofey написав:
В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Тут проблема в другом может быть: не смогут сдать валюту даже по 37, и те, кто, как я, покупал в основном на свою гривню, а не на сданный бакс окажутся в убытке))
asti
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Додано: Чет 27 жов, 2022 14:02
J написав:
чтобы потерять 1% за 3 месяца ставка должна быть вероятно - 4% годовых
Ни в коем случае. Тут важный момент зависит ли сумма выручки в следующем месяце от суммы в предыдущем. Допустим, я айтишник и мне зарубежный работодатель условно платит 1000$ в месяц. За три месяца я по такой схеме теряю 1% с 3000$, а за год в 4 раза больше: уже с 12000$, но всё тот же 1%. Если купи-продай, который всю выручку обратно вкладывает в товар (хотя и не очень понятно зачем такому экспортёру покупать доллары), тогда потери будут нарастать, но всё таки не складыванием: капитал будет таять с коэффициентом примерно 1.01 в степени количества кварталов. А если бы оно складывалось, то это бы значило, что через 25 лет выручка закончится и дальше уйдёт в минус.
moveton
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