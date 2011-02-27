3 месяца назад тут точно такое же кукарекали местные диванные эксперты с прогнозами выплат конвертационных депо, еще как только они появились в нескольких банках, которые по пальцам пересчитать можно было
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:15
3 месяца назад тут точно такое же кукарекали местные диванные эксперты с прогнозами выплат конвертационных депо, еще как только они появились в нескольких банках, которые по пальцам пересчитать можно было
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:28
а за рахунок кого такі надприбутки??
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:32
За рахунок друкарського станку ФРС.
Собівартість купюри 2 цента.
Плюс певні затрати на логістику із США в НБУ і потім в комбанки.
Думаєш комісію комбанки за що беруть?
НБУ продає готівковий долар за безготівковий і бере за це 0.5%
А за чий рахунок банкет, коли картковий курс для покупки на Алі ПА38 а у вікнах ПА40?
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