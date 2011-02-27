3 месяца назад тут точно такое же кукарекали местные диванные эксперты с прогнозами выплат конвертационных депо, еще как только они появились в нескольких банках, которые по пальцам пересчитать можно было
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:15
3 месяца назад тут точно такое же кукарекали местные диванные эксперты с прогнозами выплат конвертационных депо, еще как только они появились в нескольких банках, которые по пальцам пересчитать можно было
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:28
а за рахунок кого такі надприбутки??
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:32
За рахунок друкарського станку ФРС.
Собівартість купюри 2 цента.
Плюс певні затрати на логістику із США в НБУ і потім в комбанки.
Думаєш комісію комбанки за що беруть?
НБУ продає готівковий долар за безготівковий і бере за це 0.5%
А за чий рахунок банкет, коли картковий курс для покупки на Алі ПА38 а у вікнах ПА40?
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:18
Сподіваюсь що це був сарказм.
Подібна майже невдача в мене була в приваті коли недавно пішов забирать замовлену валюту. Видача після 14-ї години. Спочатку вертався бо забув картку вдома, потім довга повітряна тривога й чекав під відділенням. І ледве встиг десь о 17-15 віддали. А якби під час тривоги пішов додому можна було писать ,,Приват-казли, не віддають доллари.
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:40
Думаєте це гранти США? Чи кредити які будуть віддавати ваші діти?
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:50
Молодці, таки ще є тут справжні мужики/фінансові воїни! ;)
Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"👍))) просто на очах)) - і то, ще толком не почались виплати!)))
А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже без напрягу/без зайвої метушні віддавати долярчики... - а от далі - 90%, що буде навпаки - плавно наростати "великий напряг"
Але -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:55
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якісь зебри постійно скуповують по 42,70.
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Что там сегодня примат? По сколько наливает?
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зачем пересичному 1к? Он в 140 баксов вкладывается.
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