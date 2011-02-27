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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 237238239240>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:15

  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.

3 месяца назад тут точно такое же кукарекали местные диванные эксперты с прогнозами выплат конвертационных депо, еще как только они появились в нескольких банках, которые по пальцам пересчитать можно было
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:28

  flyman написав:
  BIGor написав:[
Річних скільки виходить після конвертації рахували?

24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html

:shock: а за рахунок кого такі надприбутки??
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:32

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:[
Річних скільки виходить після конвертації рахували?

24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html

:shock: а за рахунок кого такі надприбутки??

За рахунок друкарського станку ФРС.
Собівартість купюри 2 цента.
Плюс певні затрати на логістику із США в НБУ і потім в комбанки.
Думаєш комісію комбанки за що беруть?
НБУ продає готівковий долар за безготівковий і бере за це 0.5%

А за чий рахунок банкет, коли картковий курс для покупки на Алі ПА38 а у вікнах ПА40?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:18

  J написав:Успіх
мені не віддали $ депо в Приваті
у звязку з тим що не було світла і відділення не працювало

визнаю був не правий та помилявся
вважаю ваш прогноз цілком справдившимся
та пропоную переходити до наступних прогнозів

Сподіваюсь що це був сарказм. :D
Подібна майже невдача в мене була в приваті коли недавно пішов забирать замовлену валюту. Видача після 14-ї години. Спочатку вертався бо забув картку вдома, потім довга повітряна тривога й чекав під відділенням. І ледве встиг десь о 17-15 віддали. А якби під час тривоги пішов додому можна було писать ,,Приват-казли, не віддають доллари. :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:40

  flyman написав:За рахунок друкарського станку ФРС.
Собівартість купюри 2 цента.
Плюс певні затрати на логістику із США в НБУ і потім в комбанки.
Думаєш комісію комбанки за що беруть?
НБУ продає готівковий долар за безготівковий і бере за це 0.5%

А за чий рахунок банкет, коли картковий курс для покупки на Алі ПА38 а у вікнах ПА40?

Думаєте це гранти США? Чи кредити які будуть віддавати ваші діти?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:50

Молодці, таки ще є тут справжні мужики/фінансові воїни! ;)

Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"👍))) просто на очах)) - і то, ще толком не почались виплати!)))

А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже ;) без напрягу/без зайвої метушні віддавати долярчики... - а от далі - 90%, що буде навпаки - плавно наростати "великий напряг" ;)

Але -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:55

  Успіх написав:а от далі - 90%, що буде навпаки

Ох уж эти проценты.
- Помощник, подсудимый виновен?
- Уверен на 98%.
- Нельзя казнить человека на 98%...

(C) Судья Дредд.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:06

Банк Львов уже открывает на 3 месяца
sammahay
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:[
Річних скільки виходить після конвертації рахували?

24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html

:shock: а за рахунок кого такі надприбутки??
Якісь зебри постійно скуповують по 42,70.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  Dobrofey написав:В пирамиде первые всегда бабки получают, на том она и зиждется ))
Посмотрим, когда дойдет очередь вложившихся в сентябре.
Тут проблема в другом может быть: не смогут сдать валюту даже по 37, и те, кто, как я, покупал в основном на свою гривню, а не на сданный бакс окажутся в убытке))
Что там сегодня примат? По сколько наливает?
Ойро мы уже знаем, 39,10
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 27 жов, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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