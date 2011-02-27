RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

SergIN написав:24% у валюті, +-
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html

Все так, лишилося пересічному громадянину десь взяти 48 000 $ :roll:

Зачем пересичному 1к? Он в 140 баксов вкладывается.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:45

Дивіться, шановне панство, які дива відбуваються після всього того скигління :lol:
А що ж далі буде

  Успіх написав:Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"👍))) просто на очах))
А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже ;) без напрягу/без зайвої метушні віддавати долярчики... -


Стосовно РВС підтверджую, курс 37,75 + комісія за конвертацію 2% == друге місце за жадібністю після Ідеї
alter
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нафиг с пляжа
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:50

Уважаемый Mustbe.

В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.

Сегодня вечером я лично звонил на горячую линию и мне заявили что евро на депозиты они вообще не продают.

Внесите пожалуйста исправления.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38509
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11870 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56

  Evgeny написав:В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.

Вам показалось ;)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6515
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 237238239240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.